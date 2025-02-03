Rusya'dan Tartus üssü hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Suriye'de Rusya'ya ait Tartus üssünün akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Rus heyetinin geçen hafta Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Görüşmelerde, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. İstişare edilecek çok konu var. Tartus'taki Rus üssünün akıbeti dahil tüm konularda diyaloğu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Peskov, Kursk bölgesinin Suca kentindeki bir yatılı okula füzeli saldırı düzenlenmesinin "korkunç provokasyon" olduğunu belirtti.

"ABD İLE TEMASLAR KONUSUNDA GELİŞME YOK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusya ve Ukrayna ile temaslar planladıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun ABD tarafından planlandığına işaret ederek, "Bizim de planlama sürecimiz var. Temaslar konusunda yeni bir gelişme yok" dedi.

Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna'da başkanlık seçiminin yapılmasından yana oldukları yönündeki açıklamasını "önemli bir fikir" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'daki yasalara göre Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görevinin sona erdiğini belirten Peskov, "Şimdilik Ukrayna Devlet Başkanı'nın müzakere etme için hakkı olmadığı gerçeğinden hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı bugün ziyaret edeceğini ve Hamas temsilcileriyle görüşme planı olmadığını paylaştı.​​​​​​​