Rusya'dan, Trump'a yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi" açıklamasını yaptı.

Dünya 14.07.2024 14:03 Giriş: 14.07.2024 14:03

Güncelleme: 14.07.2024 14:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA