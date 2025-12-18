Rusya'dan Twitch'e para cezası

Rusya'da, sosyal medya platformu Twitch'e 6 milyon ruble (yaklaşık 75 bin dolar) ceza verilmesi kararı alındı.

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Twitch’in 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

Ülkede daha önce de Twitch’e çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları verilirken son olarak, Rusya’da yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle şirkete 61 milyon ruble para cezası kesilmişti.

Şirketin söz konusu para cezalarını ödeyip ödemediğine dair ise bilgi bulunmuyor.