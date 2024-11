Rusya'dan Ukrayna'ya rekor sayıda İHA saldırısı

Rusya, pazartesi gecesi ve salı sabahı Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirerek ülkeye 188 insansız hava aracı gönderdi. Ukrayna'nın batısının bir kısmında elektrik kesintileri yaşanırken ve Kiev dışındaki konutlarda hasar meydana geldi.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın ccak ayında göreve başlamasıyla savaşın dinamiklerinin nasıl değişeceğine dair belirsizlik sürerken Rus kuvvetleri ülkenin doğusundaki cephe hattı boyunca ilerlemeye devam ediyor.

Rusya ayrıca, ABD tarafından gönderilen uzun menzilli füzelerin kullanıldığı Rusya içindeki askeri hedeflere yönelik yeni Ukrayna saldırıları için “misilleme eylemleri” sözü verdi.

Ukrayna hava kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin son haftalarda yaygınlaşan toplu saldırılarla baş etmekte zorlanması nedeniyle 76 insansız hava aracının bir gecede düşürüldüğünü açıkladı. Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, kritik altyapı tesislerine isabet oldu ve kitlesel drone saldırısı nedeniyle çeşitli bölgelerde özel ve apartman binaları hasar gördü” denildi.

Batıdaki Ternopil bölgesinin valisi Vyacheslav Nehoda televizyonda yaptığı açıklamada bölgenin yaklaşık %70'inin elektriksiz olduğunu söyledi. Nehoda, “Sonuçlar kötü çünkü tesis önemli ölçüde etkilendi ve bunun tüm bölgenin güç kaynağı üzerinde uzun bir süre etkisi olacak” dedi. Kiev çevresinde çok sayıda bina hasar gördü ancak can kaybı rapor edilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine gece saatlerinde rekor sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine gece saatlerinde İHA saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırının bugüne kadar yapılan en yoğun İHA saldırılarından olduğunu aktaran Zelenski, "Bu gece Rusya, Ukrayna'ya saldırdı ve halkımıza karşı 188 ile rekor sayıda İHA fırlattı" ifadesini kullandı.

Last night, Russia attacked Ukraine, launching a record number of strike drones—188—against our people. I want to thank our defenders of the sky for repelling the attack. Around 80 drones were shot down, and more than 90 were lost due to location disruption.



