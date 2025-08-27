Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 6 bölgede enerji ve doğal gaz altyapısı hedef alındı

Rusya, Ukrayna’daki altyapıya yönelik saldırılarına devam ediyor. Rusya gece boyunca Ukrayna’nın Poltava, Sumy, Çernihiv, Harkov, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Poltava’daki saldırının doğal gaz taşıma altyapısına, Sumy’deki saldırının da trafo merkezlerinden birine ciddi hasar verdiği belirtildi.

Sumy’nin büyük kısmının elektriksiz kaldığını aktarılan açıklamada, "Rus saldırılarını, Rusya Federasyonu’nun ısınma sezonu öncesinde Ukrayna’nın sivil altyapısını kasıtlı olarak yok etme politikasının bir devamı olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırıların Poltava, Sumy ve Çernihiv bölgelerinde 100 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktığını söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya tarafından fırlatılan 95 İHA’dan 74’ünün düşürüldüğü, geri kalan 21 İHA’nın ülke genelinde 9 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.