Rusya'dan Ukrayna'ya son dönemin en yoğun saldırısı: Enerji altyapısı hedef alındı

Rusya'nın düzenlediği son dönemin en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatma tehdidine karşı ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

ENERJİ SİSTEMİNDEKİ DURUM AĞIR

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor" ifadesini kullandı.

Kliçko ayrıca kentin bir kısmında su kesintilerin de yaşandığını duyurdu.

EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Zaporijya Bölgesi Askeri idare Başkanı İvan Fedorov, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lisak ise bölgeye düzenlenen saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Volın bölgesine bağlı Lutsk şehri Belediye Başkanı İgor Polişçuk ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Rus saldırı sonucu şehirde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kiev'de sabah erken saatlerinden itibaren çalan sirenlerle birlikte insanların metro istasyonlarında bekledikleri görüldü.

RUSYA'DAN SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapısının kritik öneme sahip unsurlarına yönelik yoğun saldırı düzenledi. Tüm belirlenen hedefler vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'da İHA'ların üretildiği 2 atölyenin ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 143 bölgenin İHA, top ve roket atışları ile bombalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 640 uçak, 283 helikopter, 30 bin 533 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 574 tank ve zırhlı araç, 1425 çok namlulu roketatar, 13 bin 677 obüs ve havan topu ile 25 bin 234 özel askeri araç imha edildi."

ZELENSKİ: EN YOĞUN SALDIRILARDAN BİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun bugün ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini, 100'ü aşkın füze ile 100'e yakın insansız hava aracının kullanıldığını bildirdi.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 100'den fazla füze ile 100'e yakın "Şahed" tipi İHA fırlattığını kaydeden Zelenskiy, bunu ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak nitelendirdi.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenski, ülkesinin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini anlattı.

Zelenki, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR 15 BÖLGEYİ ETKİLEDİ

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını bir kez daha hedef aldığını kaydetti.

Şmigal, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi" ifadesini kullandı.

UKRAYNA: SALDIRILARIN İKİNCİ DALGASI BAŞLADI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının ikinci dalgasını başlattığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin resmi Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar İHA'lar fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın Kiev, Çerkassi, Poltava ve Kirovograd yönünde görüldüğü kaydedildi.