Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı: 6 ölü, kritik altyapı hedefte

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR), Rusya ordusunun ülkedeki kritik hedeflere yönelik yoğun ve uzun süreli hava saldırısı başlattığını bildirdi.

GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

Ukrayna'nın farklı bölgelerine doğru çok sayda silahlı insansız hava aracının (SİHA) fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'daki kritik hedeflere yönelik uzun süreli ve kombine bir hava saldırısı başlattı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun amacının, SİHA'lar kullanarak Ukrayna hava savunma sistemlerini "meşgul etmek" olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın daha sonra havadan ve denizden seyir ve balistik füzeleri fırlatarak saldırıları sürdürmeyi planladığı iddia edilen açıklamada, "Moskova, özellikle enerji, askeri-sanayi tesisleri ve hükümet binaları olmak üzere büyük şehirlerin kritik altyapısı ve sivil tesislerini hedef alıyor" denildi.

"ŞİMDİYE KADAR YAKLAŞIK 800 SİHA FIRLATILDI"

Saldırıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda farklı bölgelerin hedef alındığını bildirdi.

Zelenski, devam eden saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 6 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırılar sırasında şimdiye kadar 800'e yakın SİHA'nın Ukrayna’ya fırlatıldığını aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hava sahasına daha fazla insansız hava aracı girmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en uzun süren saldırılarından birinin, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) merakla beklenen Çin ziyaretine denk gelmesi kesinlikle tesadüf değildir. Rusya, bu zorlu jeopolitik dönemde açık şekilde genel siyasi manzarayı bozmaya ve Ukraynalıların can kayıplarıyla altyapısı pahasına kendi kötülüğüne dikkati çekmeye çalışıyor."

Zelenski, Rusya'nın bugün ülkesinde hedef aldığı bölgelerin, NATO üyesi olan ülkelerin sınırlarına yakın olduğuna dikkati çekti.