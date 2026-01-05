Rusya'dan vatandaşlarına Venezuela uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin saldırısı nedeniyle Venezuela’ya seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, saldırı tehdidinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Rus vatandaşlarının kesinlikle gerekli olmadıkça Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye edilir” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.