Rusya'dan WhatsApp'a 17 milyon ruble ceza

Rusya'da, WhatsApp'a kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmediği gerekçesiyle 17 milyon ruble (yaklaşık 195 bin dolar) ceza verildi.

WhatsApp aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle WhatsApp’ın yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 17 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, WhatsApp’ın yanı sıra Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.