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Rusya'dan Zelenski kararı: Arananlar listesine alındı

Rusya, son olarak 2022'den bu yana saldırılar düzenlediği Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenski'yi arananlar listesine aldı.

Dünya
  • 04.05.2024 16:02
  • Giriş: 04.05.2024 16:02
  • Güncelleme: 04.05.2024 16:11
Kaynak: AA
Rusya'dan Zelenski kararı: Arananlar listesine alındı
Fotoğraf: AA

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arananlar listesine aldı.

Rusya, 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırıları düzenlemeye devam ederken Devlet Başkanı Zelenski hakkında bir karar aldı. 

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Zelenski arananlar listesine alındı.

Bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

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