Rusya destek verdi: Suriye ordusundan Halep ve İdlib'de cihatçılara hava saldırısı

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu, son 24 saat içinde Halep ve İdlib'de cihatçılar ait 5 komuta merkezi ve 7 depoyu imha etti.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Suriye Savunma Bakanlığı, Rusya'nın da desteğiyle 5 karargahın yanı sıra silah ve mühimmat bulunan 7 deponun imha edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Suriye ordusunun, teröristler tarafından kirletilen (Suriye) topraklarının her karışında kontrol yeniden sağlanana kadar görevlerini yerine getirmeye devam etmeye hazır olduğu" ifade edildi.

"CİHATÇILARIN HAMA'DA İLERLEMESİ DURDURULDU"

Öte yandan RT'nin aktardığına göre, pazar günü Sana'ya konuşan bir askeri kaynak, Suriye ordusunun, cihatçıların Suriye'nin orta kesimindeki Hama kentine ilerlemesini durdurduğunu ifade etti.

Kaynak ayrıca Hama vilayetinde Suran, Halfaya, Kalat el-Madik ve Maardas gibi birçok kasaba ve köyün de başarıyla kurtarıldığını sözlerine ekledi.

ESAD: TERÖRİZM ANCAK GÜÇ DİLİNDEN ANLAR

Suriye'nin resmi devlet medyasında yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ve Idlib'deki gelişmelere ilişkin Abhazya'nın geçici Cumhurbaşkanı Badra Ganba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Esad, Ganba ile görüşmesinde "isyancıları güç kullanarak yeneceklerini" dile getirirken, “Terörizm ancak güç dilinden anlar ve terörü kim desteklerse, bu dille yeneceğiz" dedi.