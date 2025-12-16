Rusya, Deutsche Welle’yi "istenmeyen kuruluş" ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı, Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'yi (DW) “istenmeyen kuruluş” ilan etti.

Bakanlığın, internet sitesinde bulunan ve ülkede "istenmeyen kuruluşların" yer aldığı listeye DW’yi de eklediği görüldü.

Rusya’da ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle bazı kuruluşlar söz konusu listeye eklenirken, bu kuruluşlarla işbirliği yapanlara idari ceza verilebiliyor.

DW’nin Rusya’da yayın yapması Şubat 2022’de yasaklanmıştı.