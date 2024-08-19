Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Putin, resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva ile Zagulba konutunda gayrı resmi bir ortamda bir araya geldi” denildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın bugün (19 Ağustos Pazartesi) Azerbaycan’da resmi temaslarda bulunması bekleniyor.