Rusya Devlet Başkanı Putin: "Gazze'deki durum çoktan kritik sınırı geçti"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarına yardımcı olacaklarını belirterek, "Oradaki (Gazze'deki) durum çoktan kritik sınırı geçti" dedi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Putin, "Oradaki durum çoktan kritik sınırı geçti." ifadesini kullandı.

Putin, 900'ün üzerinde tahliye başvurusu aldıklarını belirterek, "Bunların 639'u Rus vatandaşı, 271'i de bu vatandaşların akrabaları" diye konuştu.