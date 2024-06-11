Rusya Devlet Başkanı Putin, Hakan Fidan ile görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Hakan Fidan’ı kabul edeceğini duyurdu. Bakan Fidan, dün Moskova'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yla, bugün ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kremlin'de kabul edeceğini duyurdu.

Peskov, Putin'in bugünkü programı hakkında gazetecilere bilgi verdi:

"Devlet Başkanı Kremlin'de çalışmaya devam ediyor. Bugün tüm gün görüşmeler olacak. Akşam, kesin saat söylemeyeceğim ancak muhtemelen akşam 18:00'den sonra Devlet Başkanı, çalışma ziyareti için burada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul edecek."

Dışişleri Bakanı Fidan, dün BRICS+ Oturumu'na katılmak üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yla bir araya gelmişti. Şoygu, görüşmede güvenlik konseyleri düzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki temasları artırmaya hazır olduğunu söylemişti.

Fidan, dün Moskova’da Şoygu ile görüştü / Fotoğraf: AA

Fidan, bugün ise BRICS+ Oturumu'nun yapıldığı Nijniy Novgorod kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi.