Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin'in gerilimin en kısa sürede düşürülmesi ve çatışmanın siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile Ortadoğu'daki son durum ele alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Devlet Başkanı, çatışmanın geriliminin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu teyit etti. Mesud Pezeşkiyan ise özellikle İran'a sağlanan insani yardım da dahil olmak üzere Rusya'nın desteği için teşekkür etti."