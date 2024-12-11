Rusya Devlet Başkanı Putin ve Özbek mevkidaşı Mirziyoyev, Suriye ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Mirziyoyev telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin stratejik ortaklığın geliştirilmesi, sağlanan anlaşmaların uygulanması ile ilgili konular istişare edildi.

İki lider görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.