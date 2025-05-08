Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik etti

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, yeni seçilen Prevost'a telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında Prevost'u papa seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Rusya ile Vatikan arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşimin, bizi birleştiren Hıristiyan değerleri temelinde gelişmeye devam edeceğinden eminim. Yüksek görevinizde başarılar, sağlık ve esenlik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.