Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından karşılandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

TRUMP’IN HEMEN ARDINDAN ZİYARET

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Pekin’e 3 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.