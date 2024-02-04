Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Güney Koreli mevkidaşı Chung ile görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Chung Byung-won, Rus mevkidaşı Andrey Rudenko'yu başkent Seul'de ağırladı.

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Chung, Rudenko ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Chung, Rusya'nın Kuzey Kore ile artan askeri işbirliği konusunda Güney Kore'nin "sert tutumunu" aktararak Moskova'yı "sorumlu davranmaya" çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bunun üzerine Yoon'un açıklamasını "ön yargılı" olarak niteleyerek eleştirmişti.

Güney Kore ise Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak Zaharova'nın eleştirisini protesto etmişti.