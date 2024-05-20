Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran Dışişleri Bakanlığına taziye mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına taziye mesajı gönderdi.

Lavrov, mesajında Reisi, Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesini "derin üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti.

Ölenlerin seçkin siyasi kişiler, İran devletinin çıkarlarını savunan "gerçek vatanseverler" olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da Reisi ile Abdullahiyan gerçek güvenilir dost olarak biliniyordu. Onların karşılıklı yarar sağlayan Rusya-İran işbirliğini ve güvene dayalı ortaklığı güçlendirmedeki rolleri paha biçilmez. Ölenlerin aile ve yakınlarına, İran halkına içten başsağlığı diliyoruz. Bu kederli zamanda düşüncelerimiz ve kalbimiz sizinle."