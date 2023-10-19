Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’de resmi temasları kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Kuzey Kore’nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılını kutlamak amacıyla başkent Pyongyang’a resmi ziyarette bulundu.

Temasları sırasında Rus Bakan Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildi ve görüşme 1 saatten fazla sürdü.

Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile de görüşme yaptı. Görüşmede, siyasi temasların takvimi dahil ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin güncel konular ayrıntılı müzakere edildi.