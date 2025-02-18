Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna’nın NATO üyesi olması Rusya’ya doğrudan tehdit"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, görüşmenin olumlu geçtiğini ve bazı konularda prensipte anlaştıklarını aktardı. Lavrov, ABD ve Rusya’nın iki ülke arasındaki diplomatik misyonların önündeki engelleri kaldırma ve en kısa sürede karşılıklı olarak yeniden büyükelçi atama konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ukrayna ile ilgili görüşmelere devam edilmesi için bir süreç başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmeler için önce ABD’nin ardından da Rusya’nın temsilci atayacağını aktardı.

ABD ve Rusya arasındaki ekonomik engellerin kaldırılması için çalışma yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi için çalışma yapılacağını açıkladı. Lavrov, iki ülke arasındaki iş birliğini tam olarak yeniden başlatmak ve çeşitli alanlarda genişletmek için çalışacaklarını belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalini Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin "temel nedeni" olduğunu belirten Lavrov, "Bugün dostlarımıza net bir şekilde gösterdik ve Sayın Putin’in defalarca dile getirdiği gibi NATO’nun Ukrayna’yı ittifaka alma niyeti, Rusya’nın egemenliği ve çıkarlarına yönelik doğrudan bir tehdittir" ifadelerini kullandı. NATO veya AB bayrağı altında Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve buna müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Lavrov, görüşme sırasında Trump’ın Batılı liderler arasında Ukrayna’nın NATO’ya sürüklenmesinin ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın en büyük hatalarından biri olduğunu söyleyen "ilk kişi" olduğunun kaydedildiğini söyledi. Lavrov, "Çok faydalı bir sohbet oldu. Birbirimizi dinledik ve birbirimize kulak verdik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’nın katılımı olmadan Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceği yönündeki açıklaması hatırlatılan Lavrov, bu konu hakkında konuşmasına gerek olmadığını çünkü bu konuda Putin tarafından kısa bir süre önce açıklama yapıldığını ifade etti.