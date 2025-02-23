Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın (24 Şubat Pazartesi) Ankara'yı ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Fidan'ın Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, başta ticaret, enerji ve turizm olmak üzere ikili işbirliği konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin barış görüşmelerinin yanı sıra Suriye ve Orta Doğu dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

SON ZİYARETİ 18 EKİM'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Lavrov, Türkiye’ye son ziyaretini 18 Ekim 2024'te, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı çerçevesinde yapmıştı.

Bakan Fidan, Lavrov'la en son 20 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Johannesburg'da görüşmüştü.