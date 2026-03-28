Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ile İsrail, nükleer tesislere saldırılarını durdurmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, “Bu yıkıcı çizgiyi şiddetle kınıyoruz” dedi.

Zaharova, açıklamasında ABD ile İsrail’in İran’daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali ve diğer enerji unsurlarının tekrar saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Zaharova, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) mekanizmalarını baltaladığını vurguladı.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu yıkıcı çizgiyi şiddetle kınıyoruz. Bu çizgiyi sürdürenler derhal durmalı. Saldırganlar, geniş çaplı radyoaktif kirlenme tehlikesi dahil tüm risklere rağmen, Orta Doğu'da başlattıkları savaşta çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bu saldırılar, tüm uluslararası toplum tarafından kesin ve net bir şekilde kınanmayı hak ediyor."

Sözcü Zaharova, UAEA’nın bu konuda net tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

ROSATOM: BUŞEHR SANTRALİNDEKİ DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev de Buşehr Nükleer Santrali’ndeki durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Santralin 3. kez saldırıya uğradığına dikkati çeken Likhachev, “Santral sahasındaki durum kötüleşmeye devam ediyor. Bu durum, nükleer güvenliğe tehdit oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.

Çarşamba günü 163 kişinin tahliye edildiğini anımsatan Likhachev, 2 grubun daha tahliye edilmek üzere olduğunu bildirdi.

Likhachev, sahada birkaç düzine kişiyi görevde bırakacaklarını kaydetti.