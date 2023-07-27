Rusya Dışişleri Bakanlığı: Nijer'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nijerdeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ülkedeki sorunların barışçıl ve yapıcı diyalog ile çözülmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer'de bir grup askerin başkanlık sarayını ablukaya aldığını ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u devirdiğini duyurduğunu hatırlattı.

Nijer'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Zaharova, "Çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya ve tartışmalı tüm sorunları barışçıl ve yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.