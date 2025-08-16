Rusya: "Dnepropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Batı ve Doğu askeri gruplara bağlı birlikler, kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Dnepropetrovsk bölgesinde Voronoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kolodezi yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Ağustos tarihlerinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.