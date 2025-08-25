Rusya Dnipropetrovsk bölgesindeki yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna’daki Dnipropetrovsk bölgesinde Zaporojskoye yerleşim birimini ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun bazı önemli noktaları kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde Zaporojskoye yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın insansız hava aracı uçurma, saklama ve montaj noktalarıyla mühimmat depolarını vurduğu belirtilen açıklamada, ayrıca Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 139 bölgenin de ateş altına alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün (24 Ağustos Pazar) Dnipropetrovsk bölgesindeki Filiya yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.