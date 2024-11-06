Rusya doğal gaz sevkiyatında Ukrayna'yı "güvenilmezlik" ile suçladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus gazı almaya devam eden Avrupalı ülkelerin Ukrayna üzerinden sevkiyatın devam etmesini istediklerini belirterek, "Ukrayna, güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz kaynağa ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor." dedi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus enerji sektörü ve ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon oranındaki artışta yavaşlama dönemine girildiğini aktaran Novak, "Ekim sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 8,5'ti ve yıl sonuna kadar yüzde 8'e düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Novak, Rusya'nın sevkiyatı sürdürmeye hazır olduğuna işaret ederek, "Ukrayna güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz kaynağa ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor. Ancak bize bağlı pek bir şey yok, bunun doğrudan tüketici ve transit geçişin sağlandığı ülke tarafından müzakere edilmesi gerekiyor." diye konuştu.