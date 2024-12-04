Rusya, Doğu Akdeniz'deki tatbikatta hipersonik füze kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı makamları, Doğuz Akdeniz'de düzenlenen tatbikatta hipersonik füzeler atıldığını bildirdi.

Tatbikata Rus Deniz Kuvvetleri ile Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri birliklerinden 1000'in üzerinde askerî personel katıldı.

10 savaş gemisi ve destek gemileri, denizaltılar ile Mig-24 savaş uçakları da tatbikatta kullanıldı.

Rus yetkililer, tüm atışların hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığını kaydetti.