Rusya, don olaylarına karşı acil durum ilan etti

Rusya Acil Durumlar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, mahsulleri etkileyen don olayları sebebiyle ülke çapında acil durum ilan edildiği belirtildi. Tarım Bakanlığına göre don nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü.

Dünya 07.06.2024 17:47 Giriş: 07.06.2024 17:47

Güncelleme: 07.06.2024 17:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA