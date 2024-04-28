Rusya: Donetsk bölgesinde Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novobahmutovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novobahmutovka (Novobahmutivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 46 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 587 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 869 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 189 obüs ve havan topu ile 21 bin 372 özel askeri araç imha edildi."