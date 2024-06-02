Rusya: Donetsk bölgesinde Umanskoye yerleşim birimini ele geçirdik
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Umanskoye yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Umanskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.