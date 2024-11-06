Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini kontrolüne aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Kuzey askeri grupların birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri, enerji ve yakıt tesisleri ile Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.