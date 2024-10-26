Rusya, Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Aleksandropol yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandropol yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 149 bölgede Ukrayna'ya ait askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araç (İHA) depolarına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 329 insansız hava aracı (İHA), 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 877 tank ve zırhlı araç, 1480 çok namlulu roketatar, 16 bin 773 obüs ve havan topu ile 27 bin 624 özel askeri araç imha edildi."