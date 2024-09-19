Rusya: Donetsk'te Georgiyevka yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Georgiyevka yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Georgiyevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna ordusunun iletişim merkezi, kritik öneme sahip havaalanı altyapısı, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 41 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.