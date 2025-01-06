Rusya: Donetsk'te Kurahovo şehrinin kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim yeri olan Kurahovo şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucunda Donetsk'teki Kurahovo şehrinin alındığı belirtildi.

Şehrin Donbas'ın güneybatı kesiminde en büyük yerleşim yeri olduğuna işaret edilen açıklamada, "On yıl boyunca Kiev rejimi burayı gelişmiş atış noktaları ve yeraltı iletişim ağıyla güçlü bir müstahkem bölgeye dönüştürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kuzeyden şehrin Rus taarruz birimlerinin manevra kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayan su rezervuarıyla kaplı olduğu aktarılarak, şehrin savunulması için Ukrayna ordusunun askeri birlikleri, yabancı paralı savaşçılar, top ve tanklarla güçlendirildiği kaydedildi.