Rusya: Donetsk'te Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdik
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pesçanoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.