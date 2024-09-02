Rusya: Donetsk'te Skuçnoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın uçak ve roket ürettiği, tamir ettiği, İHA montajı yaptığı ve depoladığı savunma sanayisi tesisleri ile enerji tesislerine grup saldırısı yaptığı belirtilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı geçici noktaların da imha edildiği kaydedildi.

Donbas'ta bazı önemli mevzilerin ve yerlerin ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Merkez askeri birliklerin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Skuçnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesindeki Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.