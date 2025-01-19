Rusya: Donetsk'te Vozdvijenka yerleşim birimini ele geçirdik
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vozdvijenka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vozdvijenka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.