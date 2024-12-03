Rusya: Donetsk ve Zaporijya'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun biri Donetsk, diğeri de Zaporijya bölgesinde olmak üzere 2 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rus birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Romanovka yerleşim birimini, Zaporijya bölgesinin de Novodarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.