Rusya: Donetsk’te Grodovka yerleşim birimini ele geçirdik
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk’te Grodovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Donbas’ta önemli yerleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, “Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Grodovka yerleşim birimi kurtarıldı.” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini, ardından da Jelannoye Vtoroye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.