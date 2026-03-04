Giriş / Abone Ol
Rusya duyurdu: Ukrayna, Akdeniz'de Rus tankerine saldırdı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ukrayna kaynaklı insansız deniz araçları saldırısı sonucu Akdeniz’de seyreden Rus LPG tankerine yönelik saldırıyı doğruladı. Tankerdeki 30 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı, olay Malta açıklarında gerçekleşti.

Dünya
  • 04.03.2026 12:20
  • Giriş: 04.03.2026 12:20
  • Güncelleme: 04.03.2026 12:26
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Temsili Görsel)

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ukrayna'nın Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin Akdeniz'de saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının, Ukrayna tarafından Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta açıklarında gerçekleştirildiğine işaret edilirken, "Olayı, uluslararası terör ve deniz korsanlığı eylemi, uluslararası deniz hukukunun temel kurallarının en ağır ihlali olarak nitelendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

