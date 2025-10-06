Rusya duyurdu: Ukrayna'ya ait 251 İHA düşürüldü

Rusya, Ukrayna'ya ait 251 insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İHA'larının çoğunun Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin 251 İHA tespit ettiği ve düşürdüğü belirtildi.

Karadeniz üzerinde 62, Kırım Yarımadası üzerinde 40, Azak Denizi üzerinde 5 İHA'nın düşürüldüğü aktarılan açıklamada, Kursk Bölgesi'nde 34, Belgorod Bölgesi'nde 30, Nijniy Novgorod Bölgesi'nde 20, Voronej Bölgesi'nde 17, Krasnodar Bölgesi'nde 11, Bryansk Bölgesi'nde 8, Tula Bölgesi'nde 8, Ryazan Bölgesi'nde 4, Vladimir, İvanovo, Kaluga, Tambov ve Oryol bölgelerinde 2'şer, Lipetsk ve Moskova bölgelerinde 1'er İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.