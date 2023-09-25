Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Enflasyon 2024’te de yüksek kalacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya’da enflasyon oranının 2024’te de yüksek seviyede kalacağını söyledi.

Reşetnikov, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ülkesindeki enflasyon eğilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’da yıllık enflasyonun yüzde 7,5 seviyesinde olduğunu anlatan Reşetnikov, “Gelecek yılın ortalama yıllık enflasyon oranı ise yüzde 7,2 seviyesinde olacak. Aralık 2024'te enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,5’e gerilemesini bekliyoruz, ancak enflasyon gelecek yıl boyunca kayda değer seviyelerde kalacak.” dedi.