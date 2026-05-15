Rusya ekonomisi 3 yılın ardından ilk kez küçüldü

Rusya ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,2 küçülerek 2023'ten bu yana ilk kez çeyreklik daralma kaydetti. Rosstat tarafından açıklanan verilere göre, 2023'ün ilk çeyreğindeki yüzde 0,8’lik gerilemeden sonra yaşanan bu ilk küçülme, Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek için uyguladığı "ekonomiyi soğutma" politikalarının ardından geldi.

PUTİN: "BAŞLAYAN OLUMLU DİNAMİĞİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR"

Ocak ve şubat aylarında yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,1 azalan GSYH'nin, mart ayında yüzde 1,8 arttığı öne kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ekonomiye ilişkin düzenlenen toplantıda, martta yaşanan toparlanmaya işaret ederek, "Başlayan olumlu dinamiğin güçlenmesi, daha fazla sektör ve alanı kapsaması yani ekonomik büyümenin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası, ülkede özellikle son 2 yıldır hızla yükselen enflasyon nedeniyle ekonominin soğuması için çeşitli adımlar atıyor.