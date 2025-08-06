Rusya ekonomisinde daralma sinyalleri: En büyük çimento üreticisi çalışma gün sayısı azalttı

Rusya’nın en büyük çimento üreticisi CEMROS, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle çalışma günü sayısını azaltacağını açıkladı.

DÜŞEN TALEP VE ARTAN İTHALAT ETKİLİ OLDU

CEMROS’tan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki çimento talebinin azaldığı ve çimento piyasasında ithalatın payının arttığı belirtildi. Bu gelişmelerin şirketin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği vurgulandı.

1 EKİM'DEN İTİBAREN DÖRT GÜNLÜK ÇALIŞMA HAFTASI

Şirket açıklamasında, yönetim ve tesis çalışanlarına 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçici olarak dört günlük çalışma düzenine geçileceği bildirildi. Kararın geçici olduğu, inşaat sektöründeki toparlanmaya bağlı olarak iptal edilebileceği ifade edildi.

DİĞER BÜYÜK ŞİRKETLER DE BENZER ADIMLAR ATMIŞTI

Rusya'da daha önce Kamaz ve Avtovaz gibi büyük şirketler de çalışma günü azaltma kararları almıştı.

EKONOMİDE SOĞUMA BEKLENTİSİ

Rusya Merkez Bankasının sıkı para politikası nedeniyle ekonomi, 2024 yılında yüzde 4,3 büyüme kaydetmesine rağmen, 2025 yılında yalnızca yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.