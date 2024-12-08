Rusya: Esad görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili açıklama yaptı.

Suriye'de bugün sabah saatlerinde cihatçı örgütler başkent Şam'a girdi ve yönetimi ele geçirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Beşar Esad'ın görevden ayrılma kararı aldığı açıklandı. Açıklamada, Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Suriye'deki durumun "dramatik ve endişe verici" olduğu belirtilen açıklamada, "Esad ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığı" ifade edildi.

RUSYA MÜZAKERELERDE YER ALMADI

Açıklamada, "Müzakereler sonucunda Esad, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı" ifadelerine yer verildi.

"RUSYA, TÜM GÜÇLERLE ETKİLEŞİMDE"

Rus tarafının Suriye'deki tüm silahlı güçlerle temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

"ASKERİ ÜSLER YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNDA"

Suriye'deki Rus askeri üslerinin "yüksek hazırlık durumunda" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

ŞAM DÜŞTÜ, ESAD DEVRİLDİ

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Böylece 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından Suriye'de cihatçılar, ülke yönetiminde kontrolü ele geçirmiş oldu.