Rusya, Estonyalı bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marek Ühtegi'nin Bakanlığa çağrılarak, 13 Ağustos'ta Rusya'nın Tallin Büyükelçiliği'nden bir diplomatın hiçbir gerekçe gösterilmeden "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus tarafı, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, Moskova'daki Estonya Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceğini bildirdi. Ayrıca Estonya tarafına, Tallin'in düşmanca eyleminin karşılıksız kalmayacağı bildirildi" ifadelerine yer verildi.