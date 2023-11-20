Rusya: Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararı ulusal çıkarlarına aykırı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söyledi.

Rus haber ajansı Tass'a açıklamalarda bulunan Gruşko, Finlandiya'nın Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma ihtimalini değerlendirdi.

Rusya'nın tüm ülkeler için açık olduğunu dile getiren Gruşko, "Karşılık vermek için önlemler aldığımızda, bunları her zaman özellikle ulusal çıkarlarımızla ilişkilendiriyoruz. Bu durumda, böyle bir karar açıkça Finlandiya'nın ulusal çıkarlarına aykırı olacak." dedi.